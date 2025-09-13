Enfrentamiento en Montemorelos deja dos delincuentes muertos

Se inició una persecución que terminó a espaldas de la comandancia de policía municipal donde quedaron dos delincuentes abatidos

Un enfrentamiento entre elementos de la policía local y civiles armados se registró durante las primeras horas de la madrugada, dos delincuentes fueron abatidos.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que los acontecimientos se registraron durante las primeras horas de la madrugada en la colonia Ladrillera por la calle ladrillera en su cruce con la calle Héroes del 47.

En el lugar se inició una persecución que terminó a espaldas de la comandancia de policía municipal donde quedaron dos delincuentes abatidos.

Señalaron que los civiles armados abatidos portaban chalecos y armas largas.

Las autoridades ministeriales iniciaron con las investigaciones correspondientes del enfrentamiento.

Elementos del departamento de pericial recabaron algunos indicios en el lugar de la escena donde quedaron los cuerpos de los civiles armados abatidos.