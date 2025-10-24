Enfrentamiento en la colonia Croc deja a policía herido

Al percatarse de la presencia policiaca, los sospechosos abrieron fuego contra los elementos, lo que desató una prolongada balacera

Una intensa balacera registrada durante la madrugada de este jueves en la colonia Croc, al norte de Monterrey, dejó como saldo un elemento de Fuerza Civil herido, luego de un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia y se toparon con hombres armados a bordo de un vehículo en el cruce de las calles Hermanos Serdán y Derecho de Huelga.

Al percatarse de la presencia policiaca, los sospechosos abrieron fuego contra los elementos, lo que desató una prolongada balacera que, según vecinos del sector, se extendió por más de 20 minutos y provocó pánico entre los residentes. Algunos habitantes relataron que incluso se registró una persecución por varias calles de la zona.

Mediante videos de redes sociales se escucha el intercambio de edisparons, incluido armas de alto poder.

Durante el intercambio de disparos, uno de los policías resultó lesionado y fue auxiliado por sus compañeros, mientras una ambulancia de la Cruz Roja acudió para trasladarlo al hospital del Isssteleón.

En apoyo a las labores, se desplegaron unidades de la Guardia Nacional, la Policía de Monterrey y del grupo Proxpol de Escobedo, quienes implementaron un operativo de búsqueda para ubicar a los agresores.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas ni precisado si se logró asegurar el vehículo en el que viajaban los atacantes. La zona permanece bajo resguardo mientras peritos y agentes ministeriales realizan las investigaciones correspondientes.