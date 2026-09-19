Enfrentamiento en General Treviño surgió por incursión criminal

El enfrentamiento en General Treviño se originó tras un intento de un grupo criminal por incursionar al área metropolitana, informó Gerardo Escamilla.

El enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos de Fuerza Civil, en General Treviño, se derivó luego del intento de los civiles armados para incursionar al área metropolitana de Monterrey, informó el secretario de seguridad del estado, Gerardo Escamilla.

De acuerdo con el funcionario, la operación se derivó de labores de inteligencia, que permitió identificar las intenciones del grupo criminal.

“La información que tenemos por parte del Centro Nacional de Inteligencia en coordinación con la división de Fuerza civil, es que este grupo criminal operaba en un estado vecino y que pretendía incursionar al área metropolitana, derivado de eso se realizó la operación muralla”, explicó Escamilla Vargas.

El secretario confirmó que el despliegue dejó siete presuntos delincuentes abatidos y tres detenidos, además del aseguramiento de alrededor de 14 armas de fuego y dos vehículos.

“Como resultado de repeler la agresión, hay siete personas abatidas, hay tres personas más detenidas y se aseguraron alrededor de 14 armas de fuego y dos vehículos”, declaró.

Respecto a los detenidos, fueron identificados como Rogelio “N”, de 31 años; David “N” y Norberto “N”, ambos de 33 años.

Según las autoridades, los tres hombres intentaron escapar hacia la parte trasera de una tienda de conveniencia y presuntamente accionaron armas de fuego contra los elementos, hasta que finalmente depusieron sus armas.

A los detenidos les aseguraron tres armas largas abastecidas, un cargador, un chaleco balístico, 100 envoltorios con presunta droga y aparatos de pesaje.

En el sitio también se reportó el incendio de dos vehículos, que quedaron calcinados.

Las autoridades informaron que los elementos de seguridad resultaron ilesos y que la zona fue reforzada con personal de distintas corporaciones, mientras agentes ministeriales realizan las investigaciones correspondientes.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su posible responsabilidad en los hechos.