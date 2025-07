Enfrentamiento en carretera Cadereyta–Allende deja cuatro muertos

Una intensa balacera se registró la madrugada de este viernes sobre la carretera libre Cadereyta–Allende, a la altura del kilómetro 10, donde civiles armados se enfrentaron con elementos del Grupo de Reacción de la Policía Municipal de Cadereyta. El saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas, entre ellas una mujer.

De acuerdo con reportes oficiales, el enfrentamiento ocurrió poco después de las 02:00 horas, luego de que se alertara a las autoridades sobre la presencia de sujetos armados que presuntamente estaban intimidando a automovilistas en las inmediaciones de la empresa Tytal.

Según fuentes policiales los agresores se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Edge en color guinda. Al arribar al sitio, los agentes del Grupo de Reacción fueron recibidos a balazos, lo que desencadenó una persecución e intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos en plena madrugada.

En el lugar, tres hombres y una mujer —quienes portaban chalecos balísticos y armas largas— fueron abatidos durante el enfrentamiento. Hasta el momento no han sido identificados oficialmente, y no se ha confirmado si pertenecían a algún grupo delictivo. No se reportaron agentes lesionados.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cadereyta, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Servicios Periciales, acordonaron el área y desplegaron un operativo en los alrededores para descartar la presencia de más involucrados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los fallecidos, así como el origen del armamento asegurado en el sitio.