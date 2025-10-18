Enfrenta Olga su tratamiento de cáncer de mama con actitud

Olga aún tiene que cumplir con cuatro años de tratamiento y reconoce que su ilusión es tocar la campana, porque será la señal de que habrá superado al cáncer

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un día, de pronto, Olga detectó en su cuerpo una bolita de tamaño considerable.

"Fue en la ducha, me estaba bañando y me palpé una bolita en la axila, de la noche a la mañana, de un día para otro, fue una bolita considerable, de tamaño grande", recordó.

Los resultados médicos la devastaron: el tipo de cáncer de mama que tenía era de los más agresivos.

"El tumor ya estaba grande, era conveniente primero disminuirlo con tratamiento para que luego fuera a la cirugía", explicó.



Y sin suficientes recursos, esta madre de familia sintió morir por todo lo que se venía: seis quimioterapias, tratamiento, cirugía y de nuevo otro tratamiento.

En el hospital donde se atendía, no la pudieron ayudar, pero una luz de esperanza la iluminó: la Asociación "Unidas Contigo, A.C", que no sólo le dio acompañamiento, sino que la apoyó en todo este proceso.



"Unidas Contigo me apoyó con tratamiento, fue muy rápido todo", expresó.



"Me comuniqué, e inmediatamente la señorita que me atendió en ese momento me dio las indicaciones, los requisitos y pasé por el tratamiento", refirió.

Tras cuatro años, sigue en tratamiento postoperatorio.

Ella agradece a Unidas Contigo porque la rescató del abismo.

"Cuando me comenta eso el joven del hospital, que no contaban con tratamiento, dije: ¿cómo le voy a hacer, si es un tratamiento muy costoso? Afortunadamente al personal de "Unidas Contigo" los contacté y me apoyaron", dijo.

"Gracias a Dios, existen este tipo de asociaciones que te apoyan, un pendiente menos... es una ayuda muy considerable", aseguró.

Lo más extraordinario fue su tranquilidad.

"Te dan paz, te da paz el hecho de decir: "tengo mi tratamiento ya por fin", ¿verdad?", comentó.

El mensaje a las mujeres es hacerse la autoexploración para detectarlo a tiempo.

A Olga le faltan otros cuatro años de tratamiento.

Y su mayor ilusión es tocar la campana, porque esa será la señal de que habrá superado al cáncer.

"Esperemos en Dios que sí", afirmó.