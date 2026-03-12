Enfrenta entrenador de handball dos denuncias por abuso y acoso

El entrenador fue detenido por agentes de la Fiscalía luego de que una mujer lo acusara de presuntamente haber sufrido abusos y acoso por parte del instructor

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que actualmente existen dos denuncias formales en contra de un entrenador de handball identificado como Cecilio “N”, acusado por el presunto delito de abuso sexual, mientras la autoridad continúa recibiendo posibles nuevos señalamientos.

El funcionario explicó que este miércoles lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso dentro de una de las carpetas de investigación, además de que existe otra carpeta abierta que continúa en integración.

“El día de hoy se lleva la vinculación a proceso, hay otra carpeta más y se están recibiendo nuevas denuncias, eso se va a seguir. Se espera que caigan nuevas”, señaló el fiscal al ser cuestionado sobre el avance del caso.

De acuerdo con la investigación, el entrenador de handball fue detenido por agentes de la Fiscalía luego de que una mujer lo acusara de presuntamente haber sufrido abusos y acoso por parte del instructor.

El señalado fue identificado como Cecilio “N”, de 39 años de edad, denunciado por abuso y acoso, delitos que presuntamente habrían ocurrido durante 2025 en el municipio de Guadalupe.

El hombre fue localizado en la colonia San Bernabé, donde fue arrestado por elementos ministeriales y posteriormente trasladado a un Centro de Reinserción Social, donde permanecerá mientras un juez de control determina su situación jurídica.

El fiscal reiteró que hasta el momento no se ha confirmado la participación de otras personas ni la existencia de otra orden de aprehensión, aunque no se descarta que puedan presentarse más denuncias conforme avancen las investigaciones.