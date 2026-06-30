Enfrenta a policías tras robo y es herido de bala en Apodaca

El detenido irrumpió en la tiende de conveniencia en forma violenta este lunes, causando daños y destrozos, por lo que se solicitó el auxilio.

Tras presuntamente asaltar un negocio con un machete y enfrentar a policías de Apodaca, un hombre fue herido de bala por los elementos y posteriormente quedó detenido.

El presunto ladrón, identificado como René de 29 años, habría ingresado a una tienda de conveniencia en la colonia Prados de la Cieneguita para robar un paquete de cervezas.

De acuerdo con las indagatorias, el hombre llevaba también un cuchillo y con ambas armas blancas irrumpió durante la madrugada del lunes en el comercio.

Además del hurto causó destrozos en el establecimiento, como romper la puerta de vidrio de los refrigeradores.

Empleados del lugar solicitaron apoyo al 911, desplegándose así una unidad de la Guardia de Proximidad que estaba en la zona patrullando.

Los oficiales observaron al sospechoso cuando se encontraba ya en la entrada de la tienda, y le exigieron que arrojara sus armas al suelo.

René, sin embargo, hizo caso omiso y se habría abalanzado contra los policías con la intención de atacarlos.

Uno de los uniformados accionó su arma de cargo, según expuso la corporación en un comunicado, e hirió al presunto delincuente en el muslo derecho.

Inmovilizado fue llevado de urgencias a un hospital a donde ingresó en calidad de detenido y bajo custodia a disposición del Ministerio Público.