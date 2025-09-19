Enfatiza David de la Peña logros en seguridad en Santiago

El alcalde de Santiago, David de la Peña, informó que cumplió 58% de sus compromisos, destacando avances en seguridad, economía y turismo.

En el recuento de su primer año de gestión, el alcalde de Santiago, David de la Peña, anunció que ha cumplido el 58% de los compromisos adquiridos durante la campaña, entre ellos fortalecer la seguridad del municipio.

En su informe también se destacaron los avances de su administración, principalmente en desarrollo económico y turismo.

En el tema de seguridad, indicó que, según el Semáforo del Delito de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Santiago se posiciona como uno de los municipios más seguros del estado.

“Hemos colocado a Santiago como uno de los municipios más seguros del área metropolitana; impulsamos su desarrollo económico y turístico; nos pusimos a la vanguardia en programas sociales que cambian la vida de la gente y fortalecimos un gobierno de corresponsabilidad, honestidad y transparencia”, indicó De la Peña.

En este rubro, compartió que hubo una reducción del 17% en robo a casa habitación, 43% en robo a negocio y 31% en violencia familiar.



Para reforzar la seguridad, el municipio invirtió más de $68 millones de pesos en equipamiento, adquiriendo más de 60 nuevas unidades, incluyendo 14 patrullas, 5 unidades Charger, una embarcación de seguridad, y drones con cámaras térmicas.

Además, se incorporó un "Black Mamba" para el Grupo de Reacción Inmediata (GRI).

En el rubro de obra pública, el municipio de Santiago destinó $240 millones de pesos a un plan anual de obras que contempla 51 proyectos de infraestructura vial, construcción de concreto hidráulico, rehabilitación de asfalto, introducción de drenaje, alumbrado, nuevos Centros DIF y espacios públicos.

Se invirtió $134 millones de pesos en el mejoramiento de infraestructura, con 40,000 m² de concreto hidráulico y 43,000 m² de carpeta asfáltica.

En el sector educativo, el alcalde señaló que se realizó una inversión de $50 millones de pesos en la Unidad Académica Santiago, en colaboración con la UANL.

Además, dijo que su administración consolidó la corporación de Protección Civil como una de las mejores a nivel estatal, gracias a una estrategia integral que incluye fortalecimiento operativo, capacitación continua, coordinación interinstitucional y un enfoque centrado en el cuidado de las personas.

Con una inversión superior a los 14 millones de pesos, la corporación logró resultados significativos: más de 3,550 auxilios y rescates, combatió 135 incendios, brindó apoyo en 120 actividades públicas y recreativas y asistió a 4,000 personas en zonas de alto riesgo.

La administración también impulsó el turismo a través de una estrategia que promueve el cuidado del entorno y la conservación de las tradiciones.

Para apoyar a los productores locales, se lanzó la insignia "Hecho en Santiago", un distintivo que certifica y proyecta la calidad de los productos artesanales del municipio a nivel nacional e internacional.