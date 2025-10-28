Endurece Nuevo León penas por crueldad animal

El estado reforzará sanciones por maltrato animal con penas de hasta nueve años de cárcel y castigos mayores si los actos se difunden u ocurren ante menores

El gobernador de Nuevo León, Samuel García junto al Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, firmaron este lunes dos decretos que buscan combatir con rigor el maltrato animal en la entidad, incluyendo penas de hasta nueve años de prisión en casos de reincidencia y el agravamiento de las sanciones por la difusión de actos de crueldad en redes sociales.

Los decretos, que modifican el Código Penal del Estado, buscan enviar un mensaje claro de cero tolerancia a quienes atenten contra la vida y bienestar de los animales.

Las principales reformas incluyen prisión de hasta 9 años por reincidencia con la reforma al Código Penal para establecer que, en caso de reincidencia en delitos ambientales y maltrato animal, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de hasta nueve años.

Agravantes por difusión y presencia de menores. Se incrementarán las sanciones y penas de cárcel en los casos en que la crueldad animal sea grabada en video o fotografía y difundida en redes sociales. La pena será aún mayor si los actos se cometen en presencia de niños, niñas y adolescentes.

El mandatario estatal fue enfático al señalar el incremento de las, especialmente por el reciente caso en el municipio de Aramberri, donde circuló un video de crueldad animal, en el que jóvenes obligan a un perrito a tomar alcohol.

“Las sanciones y las penas de cárcel se van a incrementar si quien comete el delito además graba en video, foto o imagen la crueldad animal y la sube a redes, porque estos graciosos, encima de que cometen un delito, los brutos la suben, como estos que alcoholizaron a un perro, o como cuando ahorcan un gato. Esta gente demente, encima toma el video y lo suben. Además, si están en presencia de niños, niñas y adolescentes”, declaró el gobernador.

Aseguró que, con estas medidas, Nuevo León se posiciona a la vanguardia en la protección animal.