En ambos espacios se abordaron las necesidades del sector, el talento mexicano y las oportunidades para incorporar nuevas tecnologías

El encuentro reunió a alrededor de 150 representantes del sector empresarial, especialistas en tecnología, emprendedores y directivos de compañías nacionales e internacionales, quienes participaron en espacios de diálogo y vinculación para explorar oportunidades de inversión, colaboración y desarrollo tecnológico.

NVIDIA presenta aplicaciones de inteligencia artificial

Como parte del programa, NVIDIA presentó la conferencia magistral “IA en la práctica: infraestructura y el siguiente paso para la industria en México y Monterrey”, sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en los procesos productivos y su potencial para elevar la competitividad empresarial.

Analizan talento y necesidades tecnológicas de la industria

Se realizaron dos paneles especializados: “Monterrey desde afuera: talento e infraestructura que atraen a la industria global”, con representantes de Tech Mahindra, Tata Consultancy Services e Infosys, y “Lo que la industria necesita: empresas regias hablan de talento, tecnología e IA”, con participantes de Accenture, EPAM, Neoris y Softtek.

En ambos espacios se abordaron las necesidades del sector, el talento mexicano y las oportunidades para incorporar nuevas tecnologías.

El encuentro también incluyó demostraciones de AI CistemLabs, empresa mexicana especializada en tecnología, robótica e inteligencia artificial, que acercó a los asistentes a soluciones innovadoras con aplicaciones empresariales.