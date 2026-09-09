Encuentran túnel de huachicol en Santa Catarina

Los vehículos, estacionados en la puerta de descarga de la bodega, estaban rotuladas con logotipos de la empresa PET Logística y Plásticos del Norte

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Un túnel para contrabandear hidrocarburo robado desde dos tomas clandestina fue localizado al interior de un parque industrial en el municipio de Santa Catarina.

Derivado de una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General de la República y de Petróleos Mexicanos inspeccionaron terrenos aledaños al predio e ingresaron a una bodega mediante una orden de cateo.

Realizan cateo en parque industrial de Santa Catarina

La movilización se registró durante la madrugada del lunes en el Parque Industrial Bear -también conocido como KOR-, ubicado sobre la calle Sierra San Miguel a 500 metros de la Carretera a Saltillo.

Trascendió que la autoridad federal decomisó en sitio tres camionetas y un tractocamión con pipa utilizados para la movilización ilegal de combustible.

Así mismo, se halló una manguera de alta presión, un arma de fuego, y 21 cartuchos hábiles de diversos calibres.

Los vehículos, estacionados en la puerta de descarga de la bodega, estaban rotuladas con logotipos de la empresa PET Logística y Plásticos del Norte.

Excavan en busca de conexiones ilegales a Pemex

Como parte de las labores de investigación fue necesario el uso de maquinaria pesada para excavar el terreno en búsqueda de conexiones ilegales a tuberías del Pemex.

Tras inspeccionar el interior del predio fueron colocados sellos de clausura y se impuso una vigilancia de parte de elementos de la Policía Municipal.

El despliegue de autoridades se extendió hasta el mediodía y contó además con la custodia del Ejército Mexicano.