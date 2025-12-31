Encuentran sin vida en Texas a joven con ficha de búsqueda de NL

Autoridades hallaron un cuerpo cerca de la vivienda de una joven de 19 años desaparecida desde el 24 de diciembre; se mantiene la investigación abierta

Autoridades del condado de Bexar, en Texas, informaron sobre el hallazgo de un cuerpo mientras continuaban las labores de búsqueda de una joven de 19 años, reportada como desaparecida desde el pasado 24 de diciembre, en San Antonio.

De acuerdo con la oficina del alguacil, el cuerpo fue localizado en un terreno cercano a la vivienda de la joven, a aproximadamente una milla de distancia. La zona ya había sido revisada previamente, pero fue inspeccionada nuevamente debido a la vegetación densa que dificultaba la visibilidad durante los primeros recorridos.

Durante el operativo también fue encontrada un arma de fuego en las inmediaciones, aunque las autoridades señalaron que aún no se ha determinado si este objeto está relacionado directamente con el caso. Hasta el momento, los investigadores indicaron que no hay indicios claros de un delito, aunque la investigación continúa abierta.

El sheriff del condado Javier Salazar señaló que la identidad del cuerpo deberá ser confirmada por el examinador médico, así como la causa oficial de la muerte, procesos que podrían tardar varios días. Por esta razón, las autoridades han evitado hacer conclusiones anticipadas.

La desaparición de la joven generó una intensa movilización por parte de familiares, voluntarios y cuerpos de seguridad, luego de que fuera vista por última vez caminando cerca de su vehículo la mañana de Nochebuena, dejando algunas de sus pertenencias atrás, lo que encendió las alertas desde el inicio del caso.

Mientras se esperan los resultados forenses, la zona del hallazgo permanece bajo resguardo y las autoridades reiteraron que continuarán proporcionando información conforme avancen las investigaciones.