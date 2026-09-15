Encuentran sin vida a mujer de la tercera edad en Linares

La mujer fue localizada en el patio de su domicilio; autoridades investigan las causas de su muerte y esperan documentos para confirmar su identidad

Una persona de la tercera edad fue localizada sin vida en el patio de su domicilio las autoridades investigan.

Una fuente policíaca da conocer que recibieron una llamada, que en el patio de una vivienda estaba en el suelo.

Al llegar los elementos a la vivienda ubicada por la calle Linares, casi esquina con la arteria Hualahuises, en Infonavit Rodrigo Gómez en el mencionado municipio, estaban algunas personas frente a la casa, al ingresar con permiso de familiares observron a la mujer.

Se solicitó la presencia de paramédicos, al revisarla, informan que ya no tenía signos de vida.

La mujer vivía sola, se reviso el interior de la casa, al parecer todo esta en orden, pero llegaron peritos para levantar evidencias.

La fuente se reservo el nombre, hasta contar con documentos oficiales para identificarla y su muerte queda a reserva de autopsia de ley.