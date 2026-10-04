Encuentran sin vida a joven junto a la carretera a Zuazua

Será la autoridad competente la encargada de determinar la causa exacta de muerte y esclarecer qué ocurrió con el joven antes de ser localizado sin vida.

Un joven de aproximadamente 22 años fue localizado sin vida sobre un camino de terracería ubicado a un costado de la carretera a Zuazua, entre Rincón de las Fuentes y Artemio Treviño, cerca de donde actualmente se construye una nave industrial.

El fallecido fue identificado de manera preliminar como Erick, quien, de acuerdo con los primeros reportes, trabajaba en una de las fábricas ubicadas en los alrededores de la zona.

Según la información recabada en el lugar, el joven presuntamente habría sufrido un desvanecimiento mientras se encontraba sobre el camino de terracería, para posteriormente caer sobre unas rocas que se encontraban en el sitio.

También se informó que el joven padecía una condición que le provocaba convulsiones y que, debido a esta situación, desde hace aproximadamente dos semanas había recibido un descanso de sus actividades laborales.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia de una unidad médica para confirmar el fallecimiento y realizar una valoración inicial, además de establecer si existía alguna posibilidad de que el joven hubiera sido atropellado.

Las autoridades correspondientes acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y realizar las diligencias necesarias que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Será la autoridad competente la encargada de determinar la causa exacta de muerte y esclarecer qué ocurrió con el joven antes de ser localizado sin vida.