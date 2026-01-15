Encuentran sin vida a elemento de Fuerza Civil

A través de un comunicado la corporación indicó que el elemento identificado como Ruben, no respondía a los llamados que sus compañeros le hicieron

Un elemento de Fuerza Civil fue encontrado sin vida dentro del Campo Policial #1 en el municipio de Escobedo.

A través de un comunicado, la corporación indicó que el elemento identificado como Rubén, no respondía a los llamados que sus compañeros le hicieron previo al pase de lista la mañana de este martes.

Ante la falta de respuesta, se llamó al médico en turno y tras la valoración, confirmó que el elemento ya no contaba con signos vitales y se determinó que fue a consecuencia de un infarto.

El agente Rubén era parte del área de Asuntos Internos, puesto que no implica detención, sino una adscripción administrativa bajo medidas de control y supervisión, manteniendo una jornada laboral regular.