Encuentran scooter desmantelado en túnel usado como basurero

Las piezas del scooter eléctrico estaban en la lateral de la avenida Félix U. Gómez, frente al edificio de Seguridad Pública y Fuerza Civil

En medio de basura acumulada en un túnel que sirve como desagüe, un patin eléctrico fue encontrado desmantelado.

El vehículo, de los cientos que fueron colocados por las autoridades municipales para apoyar a los ciudadanos a transportase, fue reportado alrededor de las nueve de la mañana por varias personas.

Las piezas estaban en la lateral de la avenida Félix U. Gómez entre Conchello, frente al edificio de Seguridad Pública y Fuerza Civil.

Se presume que el scooter eléctrico fue llevado hasta este sitio por personas en condiciones de calle para destruirlo.

Además de las piezas de este aparato, el lugar ha sido convertido en tiradero de basura y desperdicio, en una zona donde el paso de patrullas en frecuente.