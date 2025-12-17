Encuentran restos humanos en terreno baldío de Guadalupe

Una bolsa con restos humanos causo la movilización de elementos de seguridad, hasta el municipio de Guadalupe.
Los hechos ocurrieron en la Colonia Zertuche, sobre olas calles Manuel Barragán y García Balderrama.
Al lugar arribaron elementos de policía estatal y municipal, así como peritos, quienes confirmaron el hallazgo al interior de un terreno baldío dentro de la bolsa plástica.
La zona fue resguardada para realizar las investigaciones correspondientes sobre la victima y el o los responsables.