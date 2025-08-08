Encuentran restos humanos en el municipio de Juárez

Por: Jared Villarreal 06 Agosto 2025, 15:46



El hallazgo de restos humanos en la colonia Santa Fe del municipio de Juárez provocó una intensa movilización policíaca la tarde de este martes. Fueron vecinos del sector quienes reportaron una bolsa negra con restos humanos en un terreno baldío ubicado entre las calles Misión y Santa Fe. Hasta el momento no se ha podido determinar si se trata de restos de una o más personas. En el lugar se mantienen servicios periciales, agentes ministeriales y policía municipal para continuar con los trabajos correspondientes, mientras que la Fiscalía General de Justicia ya abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos.