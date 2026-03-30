Encuentran persona calcinada tras incendio en Allende

De acuerdo con testigos, se presume que podría tratarse de una persona adulta que recolectaba desechos de basura y los mantenía en el domicilio.

Un incendio movilizó a cuerpos de emergencia en un domicilio y, al controlar el fuego, fue localizada una persona calcinada en el interior.

El siniestro se registró durante la mañana del domingo, alrededor de las 7:18 horas, en la calle Gonzalo Salazar en su cruce con Juan Salazar, en la colonia Bernardo Reyes, en el mencionado municipio.

Elementos de Protección Civil se dirigieron hasta el lugar, donde combatieron el fuego al interior de una vivienda.

¿Qué encontraron tras sofocar las llamas?

Las autoridades señalaron que, al terminar de controlar el incendio, se percataron de que en el interior se encontraba una persona calcinada.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

De acuerdo con testigos, se presume que podría tratarse de una persona adulta que recolectaba desechos de basura y los mantenía en el domicilio.

¿Cuál es el estado de la investigación?

La vivienda fue acordonada por autoridades ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, por lo que Agentes Ministeriales continúan con las indagatorias.