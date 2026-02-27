Encuentran muerto a recolector de cartón frente a su casa

El cuerpo, que presentaba golpes y heridas en el rostro, fue encontrado tirado frente a la vivienda junto a varias latas de cerveza en el lugar

Un recolector de cartón y plástico fue encontrado muerto frente a su domicilio en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería.

Juan José Loredo, de 64 años de edad, presentaba golpes y heridas en el rostro.

Trascendió que la víctima estuvo ingiriendo bebidas alcoholicas junto con varios sujetos.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves en el cruce de las calles Aradeo y Tadiano, en esa colonia.

El cuerpo de la víctima fue encontrado tirado en el domicilio junto a varias latas de cerveza en el lugar.

Agentes de la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones para dar con los sujetos que convivieron con la víctima.

Asimismo, servicios Periciales de la Fiscalía llegaron al lugar para buscar evidencias y dar con los responsables de la muerte del pepenador.