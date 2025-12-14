Encuentran joven sin vida en domicilio de colonia Talleres

Trasciende que el cuerpo de la víctima fue hallado por las autoridades, se encontraba sentado y con aparentes huellas de violencia

Un joven de 23 años, fue encontrado sin vida el pasado viernes dentro de una vivienda ubicada en la colonia Talleres, municipio de Monterrey.

El hallazgo se efectúo por elementos de Fuerza Civil y Policía Municipal, quienes confirmaron que el cuerpo de la víctima se encontraba sentado y presentaba diversas huellas de violencia, incluidas heridas provocadas por detonaciones de arma de fuego.

En el lugar se encontraron diversos casquillos, por lo que se presume, la víctima fue asesinada en el lugar.

Ante este hallazgo, autoridades acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Trasciende que el nombre del fallecido corresponde a Mario Alberto. Además, se presume que aparentemente conocía a su homicida, aunque siguen ser revelados los motivos que lo llevaron a cometer el crimen.