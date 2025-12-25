Encuentran hombre sin vida sobre lateral de Lázaro Cárdenas

Autoridades investigan la muerte de un hombre el cual presuntamente habría sido atropellado durante esta madrugada, al sur de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre, quien no ha sido identificado, perdió la vida presuntamente tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre uno de los carriles laterales de la vialidad, a la altura del tramo entre la avenida Alfonso Reyes y la calle Camino al Mirador, colonia Balcones al Mirador, en los carriles con dirección de oriente a poniente.

Qué dicen los primeros informes

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría intentado cruzar la avenida cuando fue embestido por un vehículo, el cual se dio a la fuga aunque el lugar no se apreciaban a simple vista señales claras del impacto.

El hecho ocurrió bajo el paso a desnivel que se ubica en la zona y frente a un establecimiento de lavado de autos, una zona que cuenta con cámaras de videovigilancia, además de las C4 a lo largo de la avenida Lázaro Cardenas, las cuales serán utilizadas para las investigaciones.

La víctima vestía pantalón de mezclilla y tenis blancos. Al sitio acudieron inicialmente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey, Fuerza Civil y Protección Civil municipal, quienes acordonaron y abanderaron el área. Más tarde, agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes a la espera del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo.

Obliga a cierre de vialidad

La vialidad quedó cerrada en los carriles laterales de oriente a poniente, en un tramo aproximado de 300 metros, así como el retorno ubicado en la zona para quienes circulaban de poniente a oriente y buscaban incorporarse en sentido contrario.