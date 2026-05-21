Encuentran hombre sin vida con un impacto de bala en Linares

Una fuente policíaca dijo que la persona se llamaba Antonio Becerra Berlanga de 48 años de edad, no dio detalles que originó su muerte.

Autoridades policiacas se movilizaron a una colonia por el reporte de detonaciones de arma de fuego, al llegar los uniformados encuentraron un hombre sin vida.

Los elementos llegaron a un domicilio de la calle Argentina con Brasil en la colonia San Felipe en el citado municipio, solicitando la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, al revisar al hombre, dijeron que ya no tenía signos de vida.

Una fuente policíaca dijo que la persona se llamaba Antonio Becerra Berlanga de 48 años de edad, no dio detalles la forma en que se encontró, ni que originó su muerte.

Se limitó la fuente a mencionar que a simple vista tiene impacto de bala en la cabeza y estaba en posición hincado.

Al sitio llegaron Ministeriales y peritos de la Fiscalía, para las investigaciones del suceso.