Encuentran hombre muerto en el río Santa Catarina

El cuerpo del hombre fue localizado con huellas de violencia a la altura del Puente de El Papa, durante la mañana de este martes

En medio del lecho del río Santa Catarina, un hombre con huellas de violencia fue encontrado muerto por trabajadores en el Puente de El Papa.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 09:30 horas del martes al lado norte de los carriles exprés de la avenida Morones Prieto a la altura de la avenida Juárez.

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual viste playera en color negro y pantalón del mismo color.

Estaba boca abajo y según las investigaciones presentaba golpes en el rostro.

La presencia de los restos fue reportada por obreros que trabajaban en lo alto del puente de El Papa y comerciantes que llegaron al lugar.

La zona fue acordonada por personal de la Policía de Monterrey y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Asimismo, peritos de la Fiscalía estatal llegaron al sitio para buscar evidencias y tratar de localizar algún documento que ayude a su identificación.