Encuentran hombre calcinado en vías del tren de Carranza

El cuerpo de un hombre sin vida y calcinado fue encontrado a un costado de las vías del tren que pasan sobre la avenida Venustiano Carranza, metros antes de la avenida Luis Mora, en la colonia Industrial, en Monterrey.

Luego de que las autoridades recibieran el llamado de emergencia por el incendio de un tejaban, fue que encontraron a la víctima al interior del lugar.

Al momento se desconoce la identidad del hombre, sin embargo, trascendió que el cuerpo contaba con signos de violencia.

Elementos de Policía Municipal, así como la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona, mientras que es personal de Servicios Periciales, comenzó con las indagatorias para esclarecer los hechos.

Aunque se prevé el incendio haya sido causado por un accidente, no se descarta la posibilidad de un hecho violento.