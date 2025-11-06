Encuentran en Apodaca a menor con reporte de extravío en Tabasco

La adolescente, estudiante de secundaria y residente de un ejido tabasqueño, había salido de su domicilio sin el consentimiento de sus padres

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca lograron la localización de una joven de 16 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 27 de octubre en el estado de Tabasco. La menor fue encontrada sana y salva en la colonia Tréboles de este municipio metropolitano.

La adolescente, estudiante de secundaria y residente de un ejido tabasqueño, había salido de su domicilio sin el consentimiento de sus padres, supuestamente en compañía de un joven de 23 años con quien mantenía una relación sentimental.

Ante el desconocimiento de su paradero, los padres acudieron a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para interponer el reporte de desaparición, activando así los protocolos de búsqueda correspondientes, incluyendo una posible Alerta Ámber.

La clave para rastrear a la menor provino del sistema GPS de su teléfono celular. Los padres lograron establecer que la joven se había trasladado hasta el Área Metropolitana de Monterrey, ubicando su última señal en la colonia Tréboles de Apodaca. Con esta información, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca.

Tras recibir el reporte, los policías preventivos iniciaron la búsqueda, localizando finalmente a la menor en la calle Azucena de la referida colonia.

Atendiendo a los protocolos de la Alerta Ámber, los agentes de Apodaca dieron aviso al área Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Tabasco para coordinar las acciones de ley.

La joven fue trasladada a una unidad médica para una revisión, descartando cualquier tipo de lesión. Posteriormente, fue entregada a sus padres, quienes se trasladaron a Nuevo León en su búsqueda.

La corporación de seguridad de Apodaca brindó apoyo a la familia para su traslado a la Central de Autobuses, facilitando su retorno seguro a su domicilio en Tabasco junto a su hija.