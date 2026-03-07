Encuentran cuerpo sin vida de mujer en arroyo La Talaverna

El reporte movilizó a elementos policiacos durante la mañana de este viernes, a la altura de la avenida Las Américas, en Guadalupe

El hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en el arroyo La Talaverna, en Guadalupe, provocó la movilización de autoridades en la zona.

Tras el reporte realizado por personas que cruzaban por la avenida Las Américas, de inmediato elementos de la Policía municipal llegaron al lugar, así como elementos de Servicios Periciales.

El cuerpo fue localizado en una zona de pasto y árboles, a un costado de una escuela primaria.

Hasta el momento, la mujer, de entre 25 a 30 años, no ha sido identificada.

Tras realizar los trabajos correspondientes, las autoridades se retiraron del lugar, a la espera de que continúen las investigaciones sobre el caso.