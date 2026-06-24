Encuentran cuerpo maniatado en Pesquería; desata movilización

Al lugar arribaron elementos de la policía de Pesquería, Ejército Mexicano, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de criminalistica

Una fuerte movilización policiaca se registró en el municipio de Pesquería luego del hallazgo de una persona maniatada al interior de una vivienda.

Los hechos se registraron en el domicilio marcado con el número 202 ubicado sobre la calle Sierra Madre metros antes de la calle Huasteca en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Dónde un vecino reportó que se encontró el portón y la puerta abiertos; al asomarse observó a su vecino, identificado de manera preliminar como Javier Infante, de aproximadamente 50 años, sobre una cama, con las manos atadas hacía la espalda y la cabeza cubierta con una prenda.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Pesquería, Ejército Mexicano y elementos de la agencia estatal de investigaciones así como personal del instituto de criminalistica y servicios periciales, para resguardar la escena y comenzar con las indagatorias correspondientes.