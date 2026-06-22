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Encuentran cuerpo flotando en Paseo Santa Lucía

Por: María Fernanda Colunga

21 Junio 2026, 22:54

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Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, CRUM, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Encuentran cuerpo flotando en Paseo Santa Lucía

Protección Civil de Nuevo León informó sobre la localización de un masculino flotando en el área de embarcadero del Paseo Santa Lucía.

De acuerdo con el reporte, el masculino vestía playera roja con estampados, pantalón azul y tenis blancos.

Tras el hallazgo, se dio aviso a personal de Servicios Periciales, quienes se aproximaron al lugar para realizar la investigación correspondiente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, CRUM, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.

 

Información en desarollo...

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