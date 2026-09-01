Encuentran cuerpo de hombre en baldío al sur de Monterrey

El hallazgo ocurrió sobre el sentido oriente de la avenida Fundadores, a un costado de la colonia Los Ángeles Bosque Residencial

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en un terreno baldío al sur de Monterrey, en los límites con el municipio de San Pedro Garza García.

El hallazgo ocurrió sobre el sentido oriente de la avenida Fundadores, a un costado de la colonia Los Ángeles Bosque Residencial.

Olores fétidos alertaron a los habitantes del sector, quienes, ante la sospecha de que provinieran de restos humanos, llamaron al 911.

Fue a las 11:27 horas cuando se realizó el reporte, provocando un despliegue policiaco.

Oficiales de Fuerza Civil ingresaron al predio en abandono lotificado con el numeral 1180 y confirmaron la presencia del cuerpo.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron para recabar evidencias en el inmueble.

Hasta una hora después del hallazgo no se había confirmado si el hombre fallecido contaba con huellas de violencia.