Encuentran cuerpo de hombre debajo de un puente

Oficiales montaron un operativo para investigar los hechos y retirar el cuerpo para realizar las indagatorias correspondientes.

El cuerpo sin vida de un hombre, movilizó a los elementos de seguridad a la carretera a Colombia sobre el km 24, en la colonia paseo del norte en el municipio de Salinas Victoria.

El hallazgo ocurrió debajo de un puente donde fue encontrada la víctima no identificada atada de pies con un alambre y una cadena, envuelto con plástico de la cintura a rodillas.

De manera extraoficial se informó que la persona tenía el rostro cubierto con una tela gris y cinta.

Oficiales montaron un operativo para investigar los hechos, retirar el cuerpo para realizar las indagatorias correspondientes.