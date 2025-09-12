Encuentran cuerpo calcinado en brecha de Pesquería, NL

El cuerpo se encontraba completamente calcinado, lo que hizo imposible identificar si se trata de un hombre o una mujer.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un cuerpo calcinado fue encontrado en una brecha de la comunidad Zacatecas, en el municipio de Pesquería.

Ni la identidad, ni el sexo de la víctima, pudieron ser identificados por consecuencia de las quemaduras.

Fue a la altura de la avenida Nicolás García Lozano, entre Pitaya y Adolfo López Mateos, donde se registró el hallazgo.

El reporte de una columna de humo y fuego, aproximadamente a las 9:00 horas del jueves, movilizó a las autoridades al despoblado y reveló la presencia de la persona sin vida.

Sobre un camino de terracería, en medio de maleza y llantas utilizadas para avivar el fuego, se encontraban los restos humanos.

Trascendió que rescatistas alcanzaron a observar un brazo que sobresalía de los neumáticos y botellas de plástico en llamas.

La víctima estaba a aproximadamente 150 metros de la avenida, en frente de una quinta.

Al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano.