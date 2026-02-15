Encuentran cuerpo calcinado en automóvil en General Bravo

Un vehículo se incendió por completo en la autopista Monterrey-Reynosa, dejando un cuerpo calcinado sin identificar. Autoridades investigan posibles causas.

El cuerpo calcinado de al menos una persona fue encontrado dentro de un automóvil que se incendió completamente la mañana del sábado 14 de febrero en el municipio de General Bravo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 horas en el kilómetro 136 de la autopista Monterrey-Reynosa, en una zona despoblada cercana a los límites con Tamaulipas. Las autoridades fueron alertadas por el fuego y acudieron de inmediato al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Posibles causas del siniestro en General Bravo

Las primeras investigaciones indican que el incendio podría haberse generado a raíz de un accidente vial tipo estrellamiento, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. La intensidad del fuego impidió identificar a la víctima y establecer su género u otras características personales. Las autoridades mantienen todas las opciones abiertas mientras avanzan los peritajes en el lugar.

Autoridades continúan investigando

Al sitio acudieron elementos de la Fuerza Civil, agentes ministeriales, personal militar y Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado para recabar evidencias y analizar la escena del siniestro. Se realizan inspecciones del vehículo, fotografías, toma de muestras y levantamiento de indicios que permitan determinar la mecánica del accidente.

Las autoridades confirmaron que continuarán con las investigaciones hasta esclarecer la causa exacta del incendio y la identidad de la víctima, garantizando que todos los procedimientos se realicen conforme a los protocolos de seguridad y legales vigentes.