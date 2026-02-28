Encuentran con vida a uno de los tres menores desaparecidos en NL

La autoridad señaló que el menor se encuentra en aparente buen estado de salud, a reserva de la valoración médica correspondiente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la localización de un adolescente de 15 años que contaba con reporte de búsqueda tras su desaparición en Escobedo, junto a otros dos jóvenes de edades similares hace tres días.

Se trata de Rodrigo, quién habría sido localizado en el municipio de China, Nuevo León.

La carpeta de investigación y búsqueda por los otros dos jóvenes, Héctor y Abraham, continúa por parte de todas las autoridades correspondientes.