Encuentran a persona sin vida al interior de camioneta en Linares

El cuerpo fue localizado por autoridades luego del reporte de una camioneta sospechosa en la zona de La Petaca, la mañana de este martes

Elementos de la Policía municipal coordinados con agentes ministeriales investigan el hallazgo de una persona sin vida con huellas de violencia en la parte trasera de una camioneta.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 10:25 horas en la calle Melchor Ocampo, en La Petaca, en Linares.

Las autoridades recibieron el reporte de un vehículo sospechoso y en la parte trasera observaron a un hombre sin signos de vida, quien presentaba impactos de bala.

Señalaron que se trata de una camioneta Jeep en color rojo donde fue localizado el fallecido.

La víctima fue identificada como Alfonso Chávez, de aproximadamente 30 años de edad, quien vivía en la Colonia La Calzada, en Linares.

El perímetro donde se registró el hallazgo fue acordonado por los elementos municipales y posteriormente agente ministeriales arribaron al lugar para iniciar las indagatorias.