Encuentran a persona fallecida en el centro de Monterrey.

Una persona fue encontrada muerta en el cruce de Cuauhtémoc con Allende en el centro de Monterrey.

El reporte fue realizado por trabajadores de una farmacia en donde esté hombre de entre 30-35 años se encontraba tendido sobre el pavimento, pensando en un inicio que solo se encontraba alcoholizado.

Al llegar elementos de la policía de Monterrey, intentaron que esté hombre reaccionara, al ver qué no había respuesta se hizo el llamado a paramédico de la Cruz Roja quienes confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Tras lo sucedido, la policía regia cerraron parte de la calle Allende para permitir los trabajos de investigación correspondientes al fallecimiento de este hombre, cuya identidad no se ha revelado.