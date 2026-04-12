Encuentran a mujer sin vida en Cadereyta; investigan feminicidio

De igual manera, como parte de las pesquisas iniciales, se confirmó que Gabriela padecía múltiples comorbilidades como hipertensión y diabetes.

Autoridades investigan como posible feminicidio el hallazgo de una mujer sin vida al interior de su vivienda en la colonia Fomerrey, en Cadereyta.



Trascendió que el cuerpo estaba sobre una cama y presentaba manchas de sangre en la nariz y el mentón.



Fue su hija menor de edad quien la encontró tras buscarla en la casa donde la fallecida residía con su pareja sentimental.



El reporte al número de emergencias ocurrió minutos después de las 12:00 del mediodía del sábado, provocando un despliegue inicial de la Policía y Protección Civil municipales.



Posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía tras confirmarse que la mujer, identificada como Gabriela Carrizales de 51 años, ya no contaba con signos vitales.



Una fuente reveló que al momento del hallazgo ya habían pasado varias horas de la muerte, según las características del cuerpo.

De acuerdo con testigos, durante la tarde del viernes la víctima y su pareja habrían tenido una fuerte discusión.

Cuando llegó la hija de la fallecida no se encontraba en la vivienda el hombre.

De igual manera, como parte de las pesquisas iniciales, se confirmó que Gabriela padecía múltiples comorbilidades como hipertensión y diabetes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para que mediante la autopsia se esclarezca la causa de muerte.