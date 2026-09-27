Encuentran a mujer muerta en un patio del centro de Monterrey

El cadáver fue localizado con signos de violencia y en estado de descomposición en el patio de una vivienda ubicada en el centro.

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El cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado en el patio de una casa en el centro de Monterrey.

Trascendió que presentaba fracturas y heridas propias de una caída a gran altura, principalmente en ambas piernas.

Las primeras indagatorias, según trascendió, sugieren que antes de morir estaba en la parte alta del inmueble de renta de cuartos contiguo a la vivienda donde ocurrió el hallazgo.

Tenía al menos tres días de fallecida y solo pudo ser identificada mediante tatuajes por su pareja sentimental.

Una fuente detalló que la mujer no habitaba la vivienda donde se encontró su cuerpo —ubicada sobre Juan Álvarez entre Isaac Garza y Santiago Tapia—, sino que fue descubierta por la dueña al regresar tras permanecer fuera media semana.

Al ingresar, la propietaria fue alertada por olores fétidos que provenían del patio, encontrando así el cadáver.

Ante el reporte, se desplegaron elementos de la Policía de Monterrey y la Fiscalía General de Justicia, quienes ingresaron también al predio aledaño para investigar.

En ese sitio, según se dijo extraoficialmente, tres personas fueron detenidas en un cuarto donde fueron localizados diversos tipos de drogas.

La vivienda donde se encontraba la mujer sin vida fue asegurada como parte de las indagatorias.

Fue a las 9:00 de la mañana del sábado cuando ocurrió el hallazgo.