Encuentran a menor de edad sin vida dentro de tienda en Cumbres

Por: Danea Lázaro 28 Septiembre 2026, 22:32 Compartir

Agentes ministeriales y servicios periciales acudieron al área de probadores tras el hallazgo de una joven sin vida en el lugar.

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Una fuerte movilización policiaca se registró al interior y exterior de una tienda comercial ubicada en la zona de Cumbres tras el hallazgo de una menor de edad muerta. Los hechos ocurrieron en los probadores de una tienda departamental ubicada al interior de Plaza Cumbres en Monterrey, donde la joven, quien no ha sido identificada, fue encontrada sin vida. Rápidamente se realizó el reporte a las autoridades, quienes arribaron al lugar para comenzar con las investigaciones correspondientes sobre el fallecimiento; al momento se presume que su muerte habría sido por causas naturales, sin embargo, se continúan con las indagatorias. En la zona permanecieron elementos de policía municipal, Fuerza Civil, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales; para el retiro del cuerpo, se esperará a la autopsia para esclarecer los hechos.