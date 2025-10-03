Encuentran a lavacoches en estado de descomposición en Juárez

El hallazgo ocurrió luego de que una vecina, alarmada por los olores fétidos que provenían del domicilio, realizó un reporte al 911

Un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de su vivienda en el fraccionamiento San Francisco, lo que provocó una fuerte movilización de autoridades.

El hallazgo ocurrió en la calle Santa Esmeralda 417 B, luego de que una vecina, alarmada por los olores fétidos que provenían del domicilio, realizó un reporte al 911 al no haber visto a su vecino desde la noche del domingo.

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Julián Herrera Ramírez, de aproximadamente 60 años, quien vivía solo y se dedicaba a recoger latas de aluminio, además de lavar autos en la misma colonia. La víctima yacía acostada de lado, en avanzado estado de putrefacción, lo que impidió determinar en el lugar si presentaba huellas de violencia.

Será la autopsia la que confirme las causas del deceso, aunque las autoridades no descartan que pudiera tratarse de una muerte natural, debido al deterioro del cuerpo.

Elementos de la policía ministerial y personal de Servicios Periciales acudieron a la vivienda para realizar el levantamiento de evidencias y ordenar el traslado del cadáver al anfiteatro del Servicio Médico Forense.