Encuentran a hombre y mujer sin vida dentro de vivienda

Elementos de seguridad investigan la muerte de dos personas quienes fueron encontradas dentro a una vivienda ubicada sobre la calle Manchester, en la Colonia Anzures, tercer sector.

Las víctimas no han sido identificadas, sin embargo, se presume que tenían entre 60 y 70 años, la mujer presentaba golpes en cabeza y tórax.

Una familiar fue quien hizo el hallazgo, donde rápidamente elementos de Protección Civil de Juárez llegaron al auxilio y confirmaron que la pareja ya no presentaba signos de vida.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial llegaron al lugar en donde interrogaron a vecinos del sector y familiares de los occisos, para comenzar con las investigaciones.