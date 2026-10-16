Encuentran a hombre sin vida en su camioneta en García

Al lugar arribaron elementos de seguridad del municipio, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para indagar

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Una movilización policiaca se registró luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de una camioneta, en el municipio de García.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a Icamole en su cruce con la avenida Cerro del Potosí, en la colonia San Julia.

La víctima, de aproximadamente 50 años, según su hijo, quien se encontraba en el lugar, habría sufrido una caída en una construcción, por lo que lo trasladaban a una unidad médica para recibir atención; sin embargo, murió en el camino.

Fue sobre el cruce mencionado donde el cuerpo de la víctima quedó en el asiento del copiloto de la camioneta en color blanco con placas de Tamaulipas.

Al lugar arribaron elementos de seguridad del municipio, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes comenzaron con las indagatorias, así como Semefo para el retiro del cuerpo.