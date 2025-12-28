Encuentran a hombre sin vida en Paseo de los Leones

Su cuerpo maniatado fue hallado a un costado de las oficinas móviles de un fraccionamiento. La víctima sigue sin ser identificada

El hallazgo del cuerpo de un hombre maniatado y con huellas de violencia movilizó a las autoridades en la avenida Paseo de los Leones y De La Reserva en el municipio de García.

La víctima fue localizada a un costado de una caseta de vigilancia perteneciente a las oficinas móviles de un fraccionamiento.

En el lugar de inmediato llegaron elementos de la policía de García, agentes ministeriales y servicios periciales para realizar los trabajos correspondientes.

Hasta el momento, continúan las investigaciones y no se ha revelado más detalles sobre la identidad del hombre fallecido.