Encuentran a hombre sin vida dentro de un pozo en San Nicolás

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Cacama y Jalisco en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, donde ayer se cometió una triple ejecución

De cabeza el cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en el interior de una obra inconclusa de Agua y Drenaje de Monterrey en la colonia Floridos Bosques del Nogalar.

Los restos fueron ubicados por vecinos de las calles Cacama y Tamaulipas en el mencionado sector

La presencia de este hombre sin vida, se suma a los tres que fueron ejecutados a balazos en la calle Tabasco a una cuadra del lugar.

Unidades de emergencia y de la policía de San Nicolás llegaron hasta el lugar para confirmar la presencia del cuerpo.

La zona fue acordonada por personal de seguridad y de la Agencia estatal de Investigaciones.

El cuerpo estaba en el interior de una alcantarilla sin tapa y frente a una tienda.

Ese lugar se encontraba acordonado con cinta amarilla y dos cubetas en color blanco.

Aunque el lugar es propiedad de Agua y Drenaje, una cuadrilla de esa empresa señaló a la policía desconocer quién había hecho el trabajo en esa zona.

La víctima fue encontrada boca abajo y vestía ropa en color café y una gabardina del mismo color.

Los hechos ocurren en una manzana de calles donde han ocurrido varios hechos violentos.

Personal de Servicios Periciales comenzaron con la búsqueda de evidencias para establecer las causas del fallecimiento.