Encuentran a hombre sin vida con signos de violencia en Linares

Un hombre fue localizado sin vida en una comunidad alejada del municipio de Linares; las autoridades investigan si se trata de una persona que había sido reportada como desaparecida en Allende.

El hallazgo ocurrió el viernes alrededor de las 16:10 horas en un camino de terracería que conduce al Ejido El Fresno, en el municipio de Linares.

Indagan si corresponde a desaparecido en Allende

En los últimos minutos trascendió, a través de fuentes policiacas cercanas a la investigación, que la víctima podría ser Edgar Eduardo Gallardo Rosales, de 39 años.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades de la Fiscalía realizan las indagatorias correspondientes, ya que las características de la vestimenta coinciden con las que portaba el hombre reportado como desaparecido.

Boletín de búsqueda fue emitido el 26 de febrero

Edgar Eduardo Gallardo Rosales fue reportado como desaparecido el 26 de febrero en el municipio de Allende, tras lo cual las autoridades emitieron el boletín de búsqueda correspondiente.

Las autoridades indicaron que será mediante pruebas de ADN como se confirmará la identidad del hombre localizado sin vida en Linares.

Autoridades investigan condiciones en que fue hallado

De acuerdo con información preliminar, el hombre localizado en la comunidad presentaba diversos golpes, por lo que se investiga si pudo haber sido agredido antes de su muerte.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.