Encuentran a hombre sin vida a un costado del Libramiento Noreste

El cuerpo de un hombre con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego fue localizado durante la tarde de este lunes 9 de marzo en calles del municipio de Apodaca, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El hallazgo se registró alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Antonio E. Marcos, en el tramo comprendido entre la carretera Apodaca–Santa Rosa y el Libramiento Noreste, en una zona cercana a una empresa dedicada al giro del acero.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fue encontrado un hombre de aproximadamente 40 años tendido a un costado de un tráiler con placas 81AL8Z. Personas que se encontraban en el sector dieron aviso a los números de emergencia tras percatarse de la situación.

Al arribar al sitio, paramédicos procedieron a revisar al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, aparentemente a consecuencia de las heridas provocadas por disparos.

Trascendió que al momento de ser localizado el hombre vestía pantalón de mezclilla y una playera color café. Hasta ahora su identidad no ha sido confirmada de manera oficial.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad delimitaron el área para preservar la escena mientras se iniciaban las primeras diligencias, lo que derivó en el cierre a la circulación sobre la calle Antonio E. Marcos durante varios minutos.

Posteriormente, arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes comenzaron con el procesamiento del lugar y el levantamiento de evidencias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión y lograr la identificación de la víctima.