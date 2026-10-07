Encuentran a hombre muerto dentro de vivienda en Rancho Viejo

Un hombre de entre 40 y 45 años fue hallado muerto y en descomposición dentro de una vivienda de la colonia Rancho Viejo.

Una movilización policiaca se registró luego de que el cuerpo de un hombre en estado de descomposición fuera hallado al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en la calle Rancho El Girasol, en la colonia Rancho Viejo, en la vivienda marcada con el número 206.

Luego del hallazgo, al lugar arribaron elementos de policía municipal, quienes acordonaron la zona, mientras que personal del Instituto de Criminalística y servicios periciales realizaban las indagatorias correspondientes para determinar la causa de muerte y retirar el cuerpo.

Al momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, únicamente que se trataba de un hombre de entre 40 y 45 años. Se permanece en la espera de los análisis de peritaje que determinen el tiempo con exactitud de su muerte y también la causa.