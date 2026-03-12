Encuentran a adolescente con Alerta Amber en Cadereyta

Tras recibir la solicitud de colaboración, agentes del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata realizaron trabajos de inteligencia en distintos puntos del estado

Una adolescente de 15 años que contaba con una Alerta Amber activa fue localizada en el municipio de Cadereyta Jimenez, tras labores de búsqueda realizadas por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Desapareció en la Ciudad de México

La menor, identificada como Karla Esmeralda, había sido reportada como desaparecida el 9 de marzo en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de Mexico, por lo que autoridades capitalinas emitieron la alerta un día después.

Realizaron trabajos de inteligencia para ubicarla

Tras recibir la solicitud de colaboración, agentes del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata realizaron trabajos de inteligencia en distintos puntos del estado hasta lograr ubicarla.

Menor quedó bajo resguardo del DIF

De acuerdo con los reportes preliminares, la adolescente fue encontrada aparentemente en buen estado de salud, aunque será sometida a una valoración médica. Mientras se realizan los trámites correspondientes para su entrega a familiares, quedó bajo resguardo del DIF y la alerta se encuentra en proceso de desactivación.