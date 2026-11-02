Enciende Galantis la Explanada de los Héroes con su fiesta

El proyecto internacional interpretó temas como 'No Money' en la Explanada de los Héroes dentro del Festival Santa Lucía 2026.

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Al ritmo de grandes éxitos de la música electrónica, Galantis convirtió este domingo la Explanada de los Héroes en una enorme pista de baile durante su presentación en el Festival Internacional Santa Lucía 2026.

Ante una explanada abarrotada, la agrupación hizo vibrar a los asistentes con una fiesta al aire libre donde los beats que han conquistado los principales festivales del mundo fueron los grandes protagonistas.

Durante su espectáculo, Galantis encendió el escenario principal interpretando temas emblemáticos como “Runaway (U & I)”, “No Money” y “Peanut Butter Jelly”, que pusieron a bailar a los regios y crearon un ambiente total de celebración.

El proyecto de música electrónica, liderado por el productor discográfico sueco Christian Karlsson, ofreció una noche llena de energía, luces y ritmo, permitiendo que el público disfrutara de una experiencia musical de talla internacional en el corazón de Monterrey.

Como parte de la programación del festival, este lunes 2 de noviembre se presentará el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien llegará al mismo escenario de la Explanada de los Héroes para ofrecer su espectáculo.