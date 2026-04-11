Encharcamiento en San Nicolás daña vehículos y expone riesgo vial

Esta situación ocurre cada vez que llueve, ya que el nivel del agua impide ver los daños en la vía y aumenta la probabilidad de quedar varados

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Un encharcamiento que prácticamente se convierte en una laguna ha vuelto a generar afectaciones en el municipio de San Nicolás, tras las lluvias que se registran en la ciudad.

El problema se registra sobre la avenida Ciudad de Los Ángeles, en la colonia Valle del Nogalar, donde el agua acumulada cubre completamente la carpeta asfáltica, ocultando baches que representan un riesgo para los automovilistas.

Donde al menos dos vehículos resultaron con llantas ponchadas luego de atravesar la zona sin percatarse de las irregularidades en el pavimento.

“No vi nada por el agua y mira cómo terminó mi carro, no sé qué haga falta ahí, pero está muy grave la situación” dijo Luis.

“Esta camioneta es del trabajo y ya se le ponchó la llanta; está muy feo ahí, todo lleno de agua” dijo otro conductor mientras arreglaba su camioneta.

Esta situación ocurre cada vez que llueve, ya que el nivel del agua impide ver los daños en la vía y aumenta la probabilidad de quedar varados.

En el sitio circulan diariamente tráileres, unidades de carga y vehículos particulares, lo que incrementa el riesgo de incidentes y afectaciones mayores.

Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el problema de fondo, ya que, afirman, la historia se repite cada vez que se presentan lluvias.